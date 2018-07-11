Прокуроры помогут переносящим гробы под поездами россиянам

Надзорные органы проведут проверку по факту публикации о том, что жители города Ликино-Дулево переносят гробы под железнодорожными вагонами, чтобы пройти на кладбище. Об этом говорится на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Соответствующий снимок с подписью появился в паблике «Подслушано в Орехово-Зуево, город и район» во «ВКонтакте» 4 июля. «На железнодорожном переезде в Ликино-Дулево перед кладбищем каждый день по несколько часов стоят поезда, и похоронным процессиям приходится лазить с гробами под вагонами, зрелище не для слабонервных», — отмечено в подписи к фото.

«Это проблема не одного десятка лет!» — написал автор одного из комментариев к посту.

В сентябре 2017 года прокуроры обнаружили, что в аэропорту Домодедово отсутствуют льготные парковочные места для лиц с ограниченными возможностями.

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