В Подмосковье задумали создать аналог Диснейленда

Власти Подмосковья ведут переговоры с инвестором по строительству аналога Диснейленда в городском округе Домодедово, сообщил министр экономики и финансов Московской области Михаил Ан. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 12 июля.

«Это рабочая идея, мы обсуждали это с инвестором. Если нам удастся привлечь на территорию Домодедова аналог Диснейленда, то сюда смогут прилетать жители Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Иркутска. Создавая такие формы бизнеса, мы создаем новое качество услуг для всех россиян», — сказал Ан.

Он отметил, что для реализации такого проекта нужна активная деятельность властей городского округа Домодедово и поддержка со стороны правительства региона.

В декабре прошлого года министр культуры региона Оксана Косарева заявила, что Московская область имеет огромный туристический потенциал, который необходимо развивать.

Диснейленд — это парк развлечений в США. Впервые он открылся в 1955 году, в нем был воссоздан мир мультфильмов и сказок мультипликатора Уолта Диснея. Позднее в парке появились герои других сказок.