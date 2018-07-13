Сотни нигерийцев использовали поездку на чемпионат для поиска работы в России

У консульства Нигерии в Москве собралось около 80 жителей этой страны, которые по совету земляков собирались использовать поездку на чемпионат мира по футбола для трудоустройства в России, сообщил «Интерфакс» руководитель общественной организации «Альтернатива» Олег Мельников. В ожидании решения своей судьбы они развернули на улице рулон с утеплителем и легли на него, как на подстилку.

«До 25 июля они находятся в стране легально, — отметил Мельников. — Насколько нам известно, сейчас по Москве бродят еще около 200 граждан Нигерии в той же ситуации».

Посольство предоставило автобус, на котором собравшихся развозят по ночлежкам, подобранным для них российскими волонтерами.

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По словам Мельникова, в Россию этих людей заманили обманом. Большинство из них по-русски не разговаривает и возможности самостоятельно вернуться на родину не имеет.

В начале июля сообщалось о нигерийце, который приехал на ЧМ-2018 и попросил политического убежища в России. Мужчина пояснил, что на родине он участвовал в оппозиционных акциях и за это ему поступали угрозы от военных.

30 июня сообщалось о жителе Нигерии, ставшем жертвой мошенников, прочивших ему футбольную карьеру в России. По приезду в Москву он оказался без денег и обещанной работы.

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