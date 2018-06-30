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Мечтавшего стать футболистом нигерийца обманом заманили в Россию на ЧМ

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Мошенники пообещали жителю Нигерии карьеру футболиста в Москве, но, приехав в Россию, он остался и без работы, и без денег. Об этом пишут «Такие дела» со ссылкой на общественное движение против рабства «Альтернатива».

Нигериец одолжил деньги у родных и заплатил посредникам из Нигерии за оформление паспорта болельщика на чемпионат мира по футболу и за билеты на самолет и на матч. Приехав в страну, он выяснил, что его никто не ждет и идти ему некуда. Наличных хватило на пару дней в хостеле, после чего он оказался на улице.

«Неравнодушный человек по имени Алексей подобрал его, накормил, предоставил ночлег и привел к нам», — рассказала изданию координатор движения Юлия Силуянова.

Волонтеры «Альтернативы» объяснили нигерийцу, что он не сможет остаться в России и найти работу, — выданная виза позволяет ему находиться на территории страны лишь в качестве болельщика, а после мундиаля его могут депортировать с пятилетним запретом на последующий въезд.

По информации движения, аналогичные истории произошли еще с двумя приехавшими на ЧМ нигерийцами. Все они не могут вернуться на родину, потому что денег на обратный билет у них нет, а выдворить их никто не может — у всех статус болельщика, то есть они не нарушили российское миграционное законодательство.

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