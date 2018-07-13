Спецназ отбил у цыган похищенного российского бизнесмена

В Орле сотрудники МВД, ФСБ и Следственного комитета России (СКР) при поддержке подразделения СОБР провели спецоперацию по освобождению похищенного цыганами бизнесмена. Об этом в пятницу, 13 июля, сообщается на сайте регионального управления СКР.

Владелец агрохолдинга «Орловская Нива» Сергей Будагов был похищен тремя днями ранее. Неизвестные в черных масках, оказавшиеся членами местной цыганской общины, остановили Lexus бизнесмена возле садоводческого товарищества. Угрожая оружием, они пересадили Будагова и его водителя на заднее пассажирское сиденье и поехали в сторону кладбища.

Там похитители решили избавиться от лишнего свидетеля. Водителя связали, надели ему черный мешок на голову и оставили в брошенном возле кладбища Lexus. Бизнесмена пересадили в другой автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Как выяснили правоохранители, Будагова три дня держали в одном из частных домов в деревне Скуратово Черньского района Тульской области. Предпринимателя пытали, но серьезных травм ему не причинили, поэтому сейчас его жизни ничто не угрожает. За освобождение похитители требовали у него 20 миллионов рублей.

В настоящий момент задержаны восемь подозреваемых, в отношении них возбуждены уголовные дела по статье 126 УК РФ («Похищение человека»), расследование которых продолжается.

Youtube / Следственный комитет Российской Федерации

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