Девушка чудом спаслась от парня-насильника благодаря записке с мольбой о помощи

В США девушке удалось вырваться из плена избивающего ее бойфренда благодаря записке о помощи, которую она передала работникам во время посещения ветклиники. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Сам инцидент, как сообщает информационный портал Orlando Sentinel, произошел в конце мая, но видео появилось только сейчас.

На ролике 28-летняя Кэролайн Реичл (Caroline Reichle) передает записку администратору ветеринарной клиники во время визита туда со своим молодым человеком и собакой. «Позвоните в полицию. Мой парень мне угрожает. Пожалуйста, не дайте ему знать», — написала она.

Как только Реичл отошла, администратор показала записку коллеге, и та решила вызвать полицейских.

39-летнего спутника девушки арестовали буквально в очереди на прием. Девушку госпитализировали с гематомой под глазом, травмой головы и сильным ушибом руки.

Позже американцу выдвинули обвинения в побоях, угрозах с применением огнестрельного оружия, незаконном удержании под стражей, а также обладании оружием и боеприпасами после судимости. Сообщается, что он избивал девушку в течение нескольких дней и не выпускал ее из дома, пока она не уговорила его показать собаку ветеринарам. Он не пустил ее одну и взял с собой заряженный пистолет. По пути в лечебницу он угрожал убить ее и ее семью.

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