Американка с мачете в руках добилась секса от бывшего и поплатилась

В американском городе Грейт-Фолс, штат Монтана, 19-летняя Саманта Рей Мирс (Samantha Ray Mears) угрозами заставила своего бывшего парня заняться с ней сексом. Об этом сообщил новостной ресурс KPAX.

Обвинение утверждает, что вооруженная мачете девушка пробралась в жилище возлюбленного, пока его не было дома. Когда он вернулся, Мирс набросилась на него с оружием, приказала раздеться и идти в кровать.

Пострадавший признался полицейским, что не смог убежать, так как боялся. Когда он выполнил приказы девушки, та залезла на него и изнасиловала. При этом, по словам мужчины, она не выпускала из рук мачете. После этого они поссорились, и потерпевший сделал вид, что звонит знакомому, а сам вызвал спасателей и смог медленно выйти из комнаты.

Он пожаловался полицейским, что Мирс сильно укусила его за руку, и продемонстрировал следы укуса, а также снимки девушки в кровати с мачете.

Мирс выдвинули обвинения в проникновении в чужой дом со взломом и вооруженном нападении, а также незаконном удерживании человека и нападении. Пока ничего неизвестно об обвинениях в преступлениях сексуального характера. Девушка может выйти под залог в 50 тысяч долларов.

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