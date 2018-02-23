Женщина арендовала жилье за секс и извинилась перед владельцем за отказ

Жительница Великобритании сняла жилье за обязательство заниматься сексом с владельцем. Однако не стала исполнять обещанное и теперь благодарна арендодателю, что он ее не изнасиловал, пишет The Independent.

Женщина говорит, что ей просто негде было жить, и она была согласна на любые условия. Но в ее случае хозяин жилья оказался добропорядочным человеком и не стал силой принуждать ее к сексу.

Как указывает издание, сейчас в Великобритании много рекламы, предлагающей крышу над головой бездомным в обмен на оказание интим-услуг. При этом владельцы жилья не видят в своих коммерческих предложениях ничего предосудительного.

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В стране предложение и спрос на подобные сделки постоянно растет. Этому способствует жилищный кризис в Великобритании, когда многие вынуждены жить на улице.

При этом власти считают соглашения по формуле «жилье в обмен на секс» незаконными, противоречащие базовым принципам свободы личности.

В ноябре 2017 года сообщалось, что школьная учительница из Колумбии требовала от учеников заниматься с ними сексом за хорошие отметки. Она приглашала подростков домой и в ультимативной форме принуждала к интиму.

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