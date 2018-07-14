В сети появилось видео испытаний летающей машины

Канадский стартап Opener провел испытания одноместной летающей машины BlackFly. Видео было опубликовано на YouTube.

На ролике видно, как автомобиль пролетает над землей и поверхностью воды. Устройство напоминает лодку с небольшими крыльями, расположенными спереди и сзади корпуса.

Как уточняется на сайте разработчика, автомобиль может взлетать вертикально вверх и приземляться на траву, снег, лед и асфальт. Он легко управляется при помощи джойстика и помещается в небольшой фургон. Машина способна переместить одного человека, который должен быть не выше 198 сантиметров и не тяжелее 113 килограммов, на расстояние до 40 километров.

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