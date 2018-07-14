Футболист забил гол после смерти

Игроку молодежной сборной Венесуэлы по футзалу Кедуину Индриаго, погибшему в результате автокатастрофы, дали забить последний гол. Видео с прощания опубликовано на странице клуба Индриаго в Facebook.

«Он погиб в аварии на мотоцикле, но мы отдали ему дань уважения на футзальном поле», — гласит подпись к видео.

На ролике можно наблюдать, как присутствующие передают друг другу мяч. Последним движением один из них отправляет мяч в сетку ворот рикошетом об гроб с усопшим.

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