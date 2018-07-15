ВСК заявила о стабильной финансовой устойчивости

12 июля Банк России направил информационное письмо о новом порядке формирования резервов по договорам страхования ответственности застройщиков. В связи с эти международное агентство Fitch поместило рейтинги Всероссийской страховой компании (ВСК) под наблюдение. В данный момент у компании действует рейтинг финансовой устойчивости на уровне BB–.

Как отмечает Fitch, рейтинги помещаются в список Rating Watch в связи с каким-либо событием и обычно на относительно короткий период времени, в течение которого агентство собирает и анализирует дополнительную информацию. Статус Rating Watch, как правило, распространяется на период, пока не разрешится ситуация с таким событием, или пока исход не станет предсказуемым с достаточно высокой степенью определенности.

ВСК, как рассказали «Ленте.ру» в компании, приняла во внимание мнение одного из крупнейших мировых рейтинговых агентств. Компания традиционно придерживается в своей работе принципов открытости и прозрачности, уделяя особое внимание ответственному и профессиональному управлению рисками. В связи с уточнением ЦБ РФ методики формирования резервов компания предприняла меры для выполнения нормативов. В ВСК «Ленту.ру» заверили в том, что риски нарушения каких-либо регуляторных требований отсутствуют.

По подтвержденной информации органов надзора за долевым строительством, большинство проблемных объектов Urban Group, застрахованных в ВСК, уже сданы в эксплуатацию либо находятся в высокой степени готовности. В соответствии с оценками компании и комментариями агентства Fitch, 43 процента зданий, застрахованных на сумму 4,2 миллиарда рублей, завершены более чем на 80 процентов. Степень готовности 41 процентов объектов, застрахованных на сумму 4 миллиарда рублей, составляет от 39 до 80 процентов.

В связи с этим компания не ожидает большого количества обращений дольщиков за денежными компенсациями. По мнению экспертов, большинство дольщиков Urban Group предпочтут получить жилье, поскольку суммы их инвестиций ниже стоимости приобретения новых квартир, а также в связи с активной позицией федеральных и региональных властей о достройке объектов проблемного застройщика.

ВСК ожидает незначительного уровня выплат, который не окажет существенного влияния на ее финансовые результаты. Общая доля ответственности ВСК по пяти не введенным в эксплуатацию банкротам Urban Group, а именно: ЖК «Солнечная система», «Видный город», «Лайково», «Митино О2» и «Опалиха О3» незначительна и составляет менее 10 процентов от числа застрахованных объектов.

В настоящее время ВСК оказывает информационную и психологическую поддержку клиентам Urban Group. Специалисты компании в оперативном режиме предоставляют профессиональные консультации по любым вопросам, связанным с ситуацией вокруг застройщика. На сайте ВСК размещена страница «Клиентам Urban Group» с полной информацией о порядке получения страхового возмещения и ответами на наиболее часто задаваемые вопросы. Открыта горячая линия, которая принимает звонки от клиентов застройщика. Также дольщики могут приехать в один из офисов ВСК и получить личную консультацию специалиста.