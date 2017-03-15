ВСК объявила о намерении приобрести страховую компанию «Европлан»

Страховой дом ВСК намерен приобрести у публичного акционерного общества «Европлан» страховую компанию «Европлан». Соответствующее ходатайство направлено в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС). Стороны собираются закрыть сделку в середине апреля, говорится в пресс-релизе ВСК, поступившем в редакцию «Лента.ру».

«СК "Европлан" представляет собой интересный актив с высоким уровнем специальных компетенций и эффективной системой управления рисками. Сделка является важным шагом ВСК на пути к расширению страхового сервиса и продуктовой линейки», — отмечает председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк.

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В пресс-релизе ВСК говорится, что страховая компания «Европлан» с 2010 года успешно развивает профильную страховую деятельность группы, формируя комбинированный коэффициент убыточности на уровне 80 процентов.

На профильном интернет-портале INGURU указано, что страховая компания «Европлан »была создана в 2010 году. В 2014 году компания вошла в ТОП-30 отечественных страховщиков по сборам КАСКО. Свыше 95 процентов страховой премии «Европлан» приходится на автострахование.

