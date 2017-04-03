ФАС обязала четыре порта перечислить в бюджет почти 17 миллиардов рублей

ФАС России направила Новороссийскому морскому торговому порту (НМТП), Первому контейнерному терминалу (ПКТ), Петролеспорту и Восточной стивидорной компании (ВСК) предписания устранить нарушения антимонопольного законодательства и перечислить в бюджет почти 17 миллиардов рублей, полученных в результате злоупотребления доминирующим положением. Документ размещен в понедельник, 3 апреля, на сайте ведомства.

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НМТП обязан перечислить в федеральный бюджет доход, полученный в результате нарушения антимонопольного законодательства, в размере 9,74 миллиарда рублей, ПКТ — 4,17 миллиарда, Петролеспорт и ВСК — 1,27 и 1,6 миллиарда соответственно. На перечисление средств компаниям отводится 180 дней с момента получения этого документа.

Предписания ФАС содержат список требований по устранению нарушений. В частности, НМТП должен отменить монопольно высокие цены на услуги по перевалке руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов. ПКТ, Петролеспорту и ВСК предписано установить экономически обоснованные тарифы на услуги по перевалке контейнеров в российских рублях.

В ведомстве отмечают, что компаниям по сути предписано выплатить в бюджет средства, полученные в результате злоупотребления доминирующим положением с использованием государственных портовых активов. «Остается открытым вопрос экономической целесообразности сохранения столь низкого уровня арендной платы за пользование портовой инфраструктурой. Данный вопрос прорабатывается с Минфином и Росимуществом», — подчеркивают в ФАС.