МГТС запретили рекламу по телефону без согласия абонента

Московское управление ФАС предписало Московской городской телефонной сети (МГТС) прекратить распространять по телефону рекламу без согласия абонентов. О решении антимонопольной службы в четверг, 30 марта, сообщает Rambler News Service.

«Столичное управление ФАС России выявило в действиях ПАО "МГТС" нарушение части 1 статьи 18 Закона о рекламе. В частности, законодательство запрещает распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе с использованием телефонной связи, в отсутствие согласия абонента на ее получение», — говорится в сообщении управления службы.

Заявитель, пожаловавшийся в УФАС, в обращении указал, что не давал МГТС согласия на рекламу. В соответствии с этим антимонопольная служба потребовала от компании устранить нарушение, прекратив распространение сообщений.

ФАС и раньше находила нарушения рекламного законодательства столичной телефонной сети. В частности, в сентябре 2016 года антимонопольное ведомство признало незаконной рекламу, которую МГТС рассылала по почте вместе со счетами за оплату своих услуг.