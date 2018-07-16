США заставили Европу соблюдать санкции против Ирана

США отказались делать исключения для европейских компаний при введении санкций против Ирана, пишет Financial Times. Вашингтон отклонил просьбу Евросоюза и некоторых отдельных стран.

О решении Вашингтона в специальном письме сообщили госсекретарь Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин. В нем, в частности, говорится, что США стремятся усилить экономическое давление на Иран, а потому при введении санкций необходимо задействовать и Европу.

Первая волна санкций в отношении Тегерана вступит в силу уже в начале августа, пишет газета.

Издание отмечает, что решение США свидетельствует о растущих противоречиях между Вашингтоном и Брюсселем, впервые проявившихся во время торговой войны. В интервью телеканалу CBS News, вышедшему 15 июля, американский президент Дональд Трамп назвал Европу врагом в вопросах торговли.

В начале июня министры финансов и иностранных дел Франции, Великобритании и Германии, а также глава дипломатии ЕС Федерика Могерини потребовали от США сделать исключения для европейских компаний, ведущих бизнес в Иране, и не требовать от них соблюдения американских санкций. «Как близкие союзники мы ожидаем, что экстерриториальные действия вторичных санкций США не будут распространяться на европейские компании и физические лица и что Соединенные Штаты будут уважать наше политическое решение и добросовестность субъектов экономической деятельности на территории ЕС», — говорилось в совместном письме чиновников.

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В послании также указывалось, что введение санкций может затронуть общеевропейскую безопасность.

О возобновлении американских санкций против Ирана было объявлено в начале мая. Тогда Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки с Тегераном, в которой также участвуют Россия, Германия, Франция, Великобритания и Китай.

Американским компаниям запрещается сотрудничать с иранскими партнерами и рассчитываться с ними в долларах. Аналогичные требования распространяются и на европейский бизнес. Предприятия автопрома получили отсрочку до 6 августа, энергетического сектора — до 4 ноября. Тогда же вступит в силу эмбарго на закупки иранской нефти.

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