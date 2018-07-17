В Подмосковье открылся крупнейший в Европе колбасный завод

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель председателя правительства Алексей Гордеев открыли крупнейший в Европе роботизированный завод по производству сырокопченых колбас в городском округе Кашира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 17 июля.

Как уточняется в сообщении на сайте регионального правительства, инвестиции в проект, имеющий статус стратегического, составили 6,8 миллиарда рублей. На новом заводе будет производиться до 30 тысяч тонн готовой продукции в год. При этом непосредственно производство полностью роботизированно.

«Здесь используется философия индустрии 4.0: искусственный интеллект, и роботы общаются между собой, благодаря чему осуществляется контроль всей цепи производства», — отмечается в материале.

Соглашение о реконструкции мясокомбината было заключено в июне прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме. Запуск предприятия является лишь первым этапом проекта модернизации мясоперерабатывающей индустрии в регионе. Так, в 2021 году планируется запуск производства готовых к употреблению мясных полуфабрикатов, а еще через три года откроется производство ветчины и колбас мощностью до 600 тонн в сутки. По объемам инвестиций эта часть проекта станет одной из самых масштабных в регионе — 10 миллиардов рублей.

В октябре 2017 года министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин заявил, что предприятия подобного уровня нет не только в России, но и в Европе. Он подчеркнул, что с запуском завода экономическая ситуация в регионе улучшится.