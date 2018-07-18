Путин анонсировал преобразование городов России

Президент Владимир Путин заявил о реализации масштабной программы пространственного развития России, благодаря которой в стране будут преобразованы города. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 18 июля.

Выступая на пленарном заседании Московского урбанистического форума, глава государства заявил, что жители средних и небольших городов должны иметь полный доступ ко всем современным услугам, пишет ТАСС. По его словам, города с населением до 10 тысяч человек «формируют уникальный исторический, культурный образ России».

«С развитием дорожной, транспортной, а также цифровой инфраструктуры дополнительный импульс получат средние, небольшие, малые и, как мы их называем, исторические города», — подчеркнул глава государства.

Качество жизни в таких городах должно отвечать самым высоким стандартам, добавил Путин. Осуществить эти изменения совместными усилиями, по словам президента, должны экономисты, управленцы, архитекторы и урбанисты.

В январе Путин заявил, что исторические города могут стать крупными туристическими центрами, если будут развивать собственные конкурентные преимущества.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!