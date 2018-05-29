Подмосковные проекты городской среды вошли в число лучших

Четыре подмосковных проекта стали победителями Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и поселениях. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве во вторник, 29 мая.

«Для нас этот конкурс интересен, он обеспечивает и конкурентность, и состязательность идей. Мы выделяем порядка семи миллиардов рублей на благоустройство городов из регионального бюджета и часть средств получаем по линии федерального правительства», — сказал губернатор Андрей Воробьев.

В свою очередь, замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис заявил, что Московская область является одним из признанных лидеров по благоустройству городской среды. «Вы стали устанавливать системы безопасности, в том числе, в подъездах — а это один из важных элементов умной городской среды, к которой мы все стремимся», — отметил он.

Так, в номинации «Исторические поселения» лауреатами стали проекты благоустройства «Торговые ряды» в Зарайске, набережной вдоль Келарского пруда и улицы Левонапрудная в Сергиевом Посаде, часовни Святого Александра Невского в Коломне. В номинации «Малые города» в числе лучших оказалась набережная Менделеева в подмосковной Дубне.

Всего в 2018 году в регионе будет благоустроено 20 общественных территорий.