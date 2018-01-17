Путин предложил поискать «изюминки» в малых городах России

Исторические города могут стать крупными туристическими центрами, если будут развивать собственные конкурентные преимущества. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с участниками Форума малых городов и исторических поселений, передает ТАСС.

«Каждому малому городу и историческому поселению важно тщательно проанализировать все свои возможности и конкурентные преимущества, определить основные направления для развития, в том числе и для малого бизнеса, для туризма», — сказал он. По его словам, малые города могут стать большими центрами туризма с точки зрения развития искусства, экономики, культуры и науки, если обратить внимание на их «изюминки».

Кроме того, глава государства предложил подумать над сохранением исторической идентичности малых городов, но в то же время и развивать их. Он отметил, что порой эти процессы противоречат друг другу. «Непростая задача, но над ней, конечно, надо думать», — сказал президент.

Также Путин сообщил, что на лучшие проекты благоустройства в малых городах будет выделено пять миллиардов рублей. Он подчеркнул, что надеется на скорое проведение конкурса и участие граждан во всех его процедурах.

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