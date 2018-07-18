Оставшимся без воды россиянам начали выдавать ее по паспортам

Жители Североуральска Свердловской области уже три дня живут без питьевой воды из-за обвала русла реки Калья — водопроводная вода сильно загрязнена, в магазинах минералка закончилась. Из-за воды люди начали драться, пишет Znak.com.

Чистую воду завозят в город на машинах, которые периодически ломаются в пути. На одного человека выдают только два литра в день и строго по паспортам. Чтобы получить бутылку, необходимо записаться в специальные списки и несколько часов простоять в очереди на жаре.

Бутилированная вода была приобретена за счет городского бюджета. Пресс-служба местной администрации сообщила, что на закупки выделено 250 тысяч рублей.

Через сайт мэрии чиновники постоянно информируют горожан о ситуации. При этом глава городского округа Василий Матюшенко и директор местного водоканала Аман Карасаев сейчас находятся в отпуске и прерывать его не собираются.

На информацию о ЧП отреагировал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. В своем Instagram-аккаунте он сообщил, что распорядился срочно организовать экстренное снабжение питьевой водой в городе. Он пообещал, что в ближайшие часы горожане получат достаточное количество воды. «Будем разбираться в причинах случившегося и смотреть, как вели себя должностные лица в городе», — написал он.

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