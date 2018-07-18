США защитятся от России урановыми пошлинами

Администрация президента США Дональда Трампа планирует расследовать ущерб национальной экономике и безопасности от импорта урана. Как пишет Bloomberg, в случае, если взаимосвязь будет найдена, на ввоз металла могут ввести пошлины.

Отмечается, что американские производители урана покрывают лишь около пяти процентов потребностей внутреннего рынка, остальная же доля импортируется. Промышленники США хотят, чтобы правительство защитило их от конкуренции со стороны зарубежных госкомпаний.

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В частности, основной угрозой называются предприятия России, Казахстана и Узбекистана, на импорт которых приходится около 40 процентов американского рынка. По данным агентства, местные производители хотят занять около 25 процентов рынка.

В марте США ввели 25-процентную пошлину на ввоз стали и 10-процентную — на импорт алюминия. Основные партнеры Вашингтона, включая ЕС, получили отсрочку, но 1 июня она истекла.

В ответ Еврокомиссия 22 июня объявила о введении 25-процентных пошлин на ряд американских товаров, включая кукурузу, бурбон, мотоциклы и джинсы. Россия также предприняла ответные меры.

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