Бывший СССР
 
Последние новости
Бывший главный следователь Москвы закатил истерику на допросе
Редчайших в мире котят нашли в шотландских горах
Российская футбольная премьер-лига перестала быть футбольной
Оставшимся без воды россиянам начали выдавать ее по паспортам
Торговая война довела китайцев до паранойи
Выявлены различия в туристических предпочтениях мужчин и женщин
Найден простой способ улучшить работу мозга
Мэр украинского города анонсировал идеологические чистки в школах
Создательница «Зеленого слоника» снимет новый фильм с Пахомом и Епифанцевым
Киев попросил у США разъяснить переговоры Трампа и Путина по Украине
Новости партнеров

Украинцев попросили забыть «ватную традицию»

Перейти в «Мою Ленту»

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призвал жителей страны прекратить использовать зеленку в качестве оружия в политической борьбе. Свою просьбу он разместил в Facebook в среду, 18 июля.

«Считаю, что пора прекратить ватную традицию использовать зеленку против оппонентов. Это не только опасно для здоровья и имеет признаки уголовного преступления, но и подло», — написал Луценко, комментируя события, произошедшие 17 июля у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Накануне там состоялись две акции: митингующие выступали за отставку руководителя ведомства Назара Холодницкого и за продолжение его работы. В ходе противостояния под струю зеленки попал глава общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин, который возглавлял противников Холодницкого.

Причиной недовольства выступивших за уход главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры стало закрытие уголовного дела против сына министра внутренних дел страны Арсена Авакова Александра.

Его обвиняли в закупке рюкзаков для сотрудников министерства по завышенной цене. В ходе расследования дела стало известно, что ключевое вещественное доказательство по делу — видеозапись переговоров Авакова-младшего о закупке рюкзаков — было уничтожено Службой безопасности Украины.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На Украине закрыли дело против сына министра внутренних дел
Киевский суд отпустил сына Авакова под личное обязательство
Аваков поругался с Порошенко из-за задержания сына
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0416 июля

«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»

Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
14:12Сегодня

Российские военные ворвались в армянское село и устроили стрельбу

13:03Сегодня

Порошенко оказался причастен к похищению людей

01:54Сегодня

Украинцы обеднели

Бывший СССР00:3113 июля

Проблемный член

Что мешает Украине вступить в НАТО
17:4817 июля

Белорусы нарекли Суворова палачом и превратили в вампира

17:06Сегодня

Киев попросил у США разъяснить переговоры Трампа и Путина по Украине

18:3417 июля

Нападение беркута на ребенка попало на видео

Бывший СССР00:02 3 июля

«Пусть Москва лежит в руинах»

Украинские националисты учат детей убивать русских
17:2017 июля

Киев уверовал в наказание для «страны-террориста» России

16:23Сегодня

Россия оказалась крайней в споре молдавских фермеров и властей Приднестровья

16:3917 июля

Раскрыты подробности похищения жителей Украины турецкими спецслужбами

Россия
«Ты можешь себя трогать, ты можешь получать удовольствие»
Что нужно знать о сексе российским детям и их родителям
Сергей ЖигаревЧлен за главного
Депутат от ЛДПР изменял жене, угрожал любовнице, был бит и сам напал
Брожение умов
Почему россияне верят в смертельные дрожжи Гитлера и боятся хлеба
Чиновники решили отремонтировать засаженные картошкой дорожные ямы в Самаре
Пенсионерка создала мемориал на месте массового захоронения воинов
Путин поблагодарил Мутко за ЧМ-2018
Путин анонсировал преобразование городов России
Все материалы
Мир
Американский папа
Этот человек сделал Корею другом США. Он был страшнее Ким Ир Сена
Трамп расхотел защищать союзников
Филиппины вопреки санкциям потратят миллионы долларов на российское оружие
Северную Корею предложили поощрить
Спасенных из пещеры тайских детей откормили и выпустили на волю
Посол ощутил «уменьшение расщелины» в отношениях России и США
Америка разоблачила российских разведчиков
У Трампа будут новые вопросы к Путину
Все материалы
Бывший СССР
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Российские военные ворвались в армянское село и устроили стрельбу
Проблемный член
Что мешает Украине вступить в НАТО
Украинцы обеднели
Киев попросил у США разъяснить переговоры Трампа и Путина по Украине
Нападение беркута на ребенка попало на видео
Россия оказалась крайней в споре молдавских фермеров и властей Приднестровья
Все материалы
Экономика
Мохаммед бен СалманДали заднюю
Саудовская Аравия обманула весь мир. Виновата нефть
Андрей Степаненко«Рынок станет более либеральным»
Генеральный директор РАД о системе госзакупок
Одичали
Миллиардеры скупают острова. Везет не всем
«Тольяттиазот» переобучит людей старше 50 лет
Google заплатит миллиарды за доминирование
Россия заработала сотни миллиардов на чемпионате мира
В России зафиксировали снижение коррупции
Все материалы
Силовые структуры
«Зарезать спящими, забросать гранатами, расстрелять»
Сто лет назад убили Николая II. Пришло время поставить точку в этом деле
В России арестовали партизан-революционеров
Бывшие военные исповедовали смесь нацизма, сталинизма и сексуальных практик
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Бывший глава МУРа отделался условным сроком по делу о коррупции
Бывший главный следователь Москвы закатил истерику на допросе
Член банды Басаева вернулся в Россию после скитаний по Европе
В Петербурге секретарь суда отказался подписывать протокол и сел
Все материалы
Наука и техника
Грузовой корабль «Прогресс МС-09»«Американцы такого еще не делали»
«Роскосмос» похвастался рекордом 1967 года. Впереди полет на Луну?
Русская медь
Что вы знаете о главном металле XXI века: тест «Ленты.ру»
Маслину словили
Впервые установлен источник таинственных частиц-призраков
Вселенная оказалась полностью изученной
Найден простой способ улучшить работу мозга
В России нашли способ закрыть морские границы
Украина в Ан-178 заменила Россию на Boeing
Все материалы
Спорт
«Мы влюбились в Россию»
Чемпионат мира закончился. Как жить дальше?
Россияне поставили Акинфеева выше Роналду
Российская футбольная премьер-лига перестала быть футбольной
Обращение тренера Хорватии к политикам страны оказалось фейком
Двое футболистов сборной России подешевели после чемпионата мира
Тренер сборной Хорватии велел политикам держаться подальше от команды
Побывавшие на ЧМ-2018 болельщики пожелали вернуться в Россию
Все материалы
Культура
Вы готовы? Я уже близко...«Я собираюсь взорвать людям мозг»
Ник Кейв о скелетах, русских церквях и наркотиках
Джозеф Джексон с дочерьми Джанет и Ла Тойей, 1983 год«Он найдет искупление в аду»
Избиения, унижения и кастрация: как отец Майкла Джексона сделал из него звезду
И кровь, и любовь
Кого убьют и изнасилуют в финале «Игры престолов»
Актриса из «Валериана и города тысячи планет» описала изнасилование Бессоном
Создательница «Зеленого слоника» снимет новый фильм с Пахомом и Епифанцевым
Бывшая солистка Destiny's Child оказалась в психбольнице
Диджей Smash позлорадствовал над осужденным бывшим депутатом-единороссом
Все материалы
Интернет и СМИ
Застигли врасплох
Инопланетная сила улиц, на которых спят, обнимаются и ищут себя
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
«Чудаки» по-русски
Они просто хотели веселиться. Теперь их уважают в России и любят за рубежом
В крупнейшей в истории Facebook утечке разглядели российский след
В сети обратили внимание на лицо Мелании Трамп после рукопожатия с Путиным
Любви женщин к гей-порно нашли объяснение
Объявление о поиске любовника со здоровой печенью испугало пользователей сети
Все материалы
Ценности
Пора рожать
Младенцы зарабатывают для родителей миллионы. Звезды торопятся забеременеть
Грязный Пол
Миллионы трупов и сказочные богатства самого загадочного диктатора
Своих не сдаем
Почему сексуальные скандалы не влияют на мир моды
Rolls-Royce представил новый способ передвижения
Обтягивающие шорты в стиле Ким Кардашьян вызвали ажиотаж в сети
В брошках Елизаветы II для встреч с Трампом нашли подвох
Чернокожую модель обманом прогнали с кастинга
Все материалы
Путешествия
«Голодным никто не останется»
Россияне должны съездить в Узбекистан. И вот почему
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
Свобода недорого
Молодым людям станет проще путешествовать. Где они будут жить?
Турки раскрыли обстоятельства смерти повздорившего с россиянином украинца
Выявлены различия в туристических предпочтениях мужчин и женщин
Туристы приехали отдохнуть на Украину и умерли
Падение самолета сняли на видео изнутри
Все материалы
Из жизни
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»
История россиянки о жизни во Франции
Хозяин подговорил пса стянуть деньги у жены
Известный пластический хирург пустился в бега после смерти пациентки
Штукатур сорвал миллионный джекпот благодаря пропустившей его в очереди женщине
Американка пустила в дом незнакомку и осталась без носа
Активист захотел спасти свинью от убоя и не смог
Фермер 20 лет откладывал поход к врачу и заработал опухоль размером с голову
Все материалы
Dacia и Renault Duster II. --За что их критикуют?
Duster второго поколения ждать еще год, но мы узнали, чем он не угодил нашим европейским коллегам
Один вагон на миллион. Часть 2
Еще шесть универсалов, в прошлом бывших роскошными седанами
Самые популярные моторы
Моторы, которые чаще всего вставляют в самые разные машины
Спортивные Лады
Как бы выглядели «горячие» версии Lada Urban, XRAY или Kalina универсал?
В Узбекистане разрешили тонировать автомобили за 2 тысячи долларов
Двоим водителям потребовалось 8 минут на парковку одной машины
В Германии покупателей Tesla заставят вернуть государству 4000 евро
Все материалы
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Определены города России с дешевым съемным жильем
Москвич дал сыну денег на покупку квартиры и пожалел
Все материалы