Украинцев попросили забыть «ватную традицию»

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призвал жителей страны прекратить использовать зеленку в качестве оружия в политической борьбе. Свою просьбу он разместил в Facebook в среду, 18 июля.

«Считаю, что пора прекратить ватную традицию использовать зеленку против оппонентов. Это не только опасно для здоровья и имеет признаки уголовного преступления, но и подло», — написал Луценко, комментируя события, произошедшие 17 июля у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Накануне там состоялись две акции: митингующие выступали за отставку руководителя ведомства Назара Холодницкого и за продолжение его работы. В ходе противостояния под струю зеленки попал глава общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин, который возглавлял противников Холодницкого.

Причиной недовольства выступивших за уход главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры стало закрытие уголовного дела против сына министра внутренних дел страны Арсена Авакова Александра.

Его обвиняли в закупке рюкзаков для сотрудников министерства по завышенной цене. В ходе расследования дела стало известно, что ключевое вещественное доказательство по делу — видеозапись переговоров Авакова-младшего о закупке рюкзаков — было уничтожено Службой безопасности Украины.

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