На Украине закрыли дело против сына министра внутренних дел

Специальная антикорупционная прокуратура (САП) Украины закрыла дело о поставках рюкзаков для МВД против сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

«Следствие установило, что имели место факты проведения тендера с определенным заранее победителем и поставки некачественных рюкзаков, однако отсутствие доказательств осведомленности Сергея Чеботаря (бывшего замминистра внутренних дел — прим. «Ленты.ру») и Александра Авакова о ненадлежащем качестве рюкзаков исключает привлечение их к уголовной ответственности», — объяснили в прокуратуре.

Всю вину взял на себя третий подозреваемый по делу, Владимир Литвин. Его фирма, по версии следствия, победив в тендере, изготовила некачественные рюкзаки и по поддельным документам поставила их МВД Украины. Как утверждает прокуратура, другие подозреваемые к этому отношения не имели и о факте поставки некачественных рюкзаков не знали.

Глава САП Назар Холодницкий удивился такому решению своих подчиненных. «Я об этом решении узнал только вчера (11 июля — прим. «Ленты.ру») вечером. Сейчас разбираемся», — сказал он в комментарии «Украинской правде». По его словам, закрыть дело против сына министра и бывшего замминистра решил руководитель группы прокуроров по этому делу.

«Теперь на мои возмущения работники отвечают, что могут это воспринимать как давление. НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — прим. «Ленты.ру») хотело независимых прокуроров — получило», — подчеркнул глава САП.

В 2015 году в интернете появилась видеозапись, на которой люди, похожие на сына министра внутренних дел и бывшего замминистра МВД, обсуждают детали коррупционной сделки по закупке рюкзаков для министерства. В октябре 2017 года НАБУ задержало Александра Авакова, Сергея Чеботаря и Владимира Литвина. В ноябре стало известно, что ключевое вещественное доказательство по делу, видеозапись переговоров подозреваемых, уничтожили, вероятно, сотрудники СБУ. Сумма ущерба составила 14 миллионов гривен.

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