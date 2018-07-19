Из жизни
 
Последние новости
Трамп отказал Путину в допросе американцев и захотел допросить россиян
Футболист забил гол и обручился
Мощный водяной смерч пронесся над Черным морем
Юный россиянин пришел в гости в чужую квартиру и сжег ее  
Раскрыт смысл поз девушек в Instagram
Американцы начали отказываться от платного телевидения
Веганы нашли неожиданную причину распространения гомосексуальности
Земфира назвала голос Монеточки омерзительным и пожелала ей удачи
Американцы не смогли назвать ни одной страны на пустой карте
Новости партнеров

Добрые люди собрали деньги для обворованной старушки

Перейти в «Мою Ленту»
Дженет Джотем

Незнакомые люди собрали более 500 фунтов стерлингов для престарелой жительницы английского города Глостер, которая лишилась сбережений из-за мошенников. Об этом сообщает сайт Gloucestershire Live.

Злоумышленники посетили 80-летнюю Дженет Джотем (Janet Jotham) в начале июля. Они воспользовались тем, что она не закрыла дверь, и без спросу вошли в дом. Бригадир устроился в кресле и объявил, что их прислал городской совет для ухода за деревьями. Мошенники убедили ее заплатить за услуги, после чего скрылись.

Джотем отдала им 250 фунтов стерлингов (21 тысячу рублей), которые копила на туристическую поездку, откладывая деньги с пенсии. Женщина планировала выбраться из Глостера, съездить в Корнуолл и отдохнуть. В прошлый раз она ездила на отдых в 1960 году, когда ей было 22 года.

18 июля ее 52-летний сын рассказал эту историю на краудфандинговом сервисе Just Giving и попросил помощи у его пользователей. За сутки на призыв откликнулись 24 человека, которые пожертвовали 550 фунтов стерлингов. «Я не могу поверить, что за такой короткий срок удалось собрать столько денег», — признался он.

В 2016 году сообщалось, что больная раком 90-летняя американка променяла лечение на путешествие по США в фургоне для кемпинга, а затем в другие страны.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Family of widow conned out of her holiday money amazed at public kindness as donations save the day
Инвалидов и пенсионеров отправят путешествовать по России
Больная раком 90-летняя американка променяла лечение на кругосветное путешествие
Другие материалы рубрики
Из жизни00:05Сегодня

Дикая смесь

Колдуны наживаются на бандитах, мечтающих о бессмертии и невидимости
14:48Сегодня

Нелепая одежда мужа заставила австралийку подозревать его в измене

13:52Сегодня

Случайное касание ребенка спровоцировало женскую драку

12:34Сегодня

Акулы напали сразу на двух детей на побережье США

Из жизни00:0516 июля

«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»

История россиянки о жизни во Франции
10:52Сегодня

Американка купила сыну виноград и нашла в нем черную вдову

08:36Сегодня

Американец снял на видео удар молнии в опасной близости

06:31Сегодня

Китаянка семь лет пила таблетки для похудения и потолстела вдвое

Из жизни00:0220 июня

Концы в воду

После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
17:5618 июля

Хозяин подговорил пса стянуть деньги у жены

16:3418 июля

Американец всю ночь шел на работу и получил в подарок машину

20:2518 июля

Город-призрак на Диком Западе купили за 1,4 миллиона долларов

Россия
«Бомба-машина! Невесту на ней украл!»
«Приора» — главный автомобиль Дагестана. По ней будет скучать весь Кавказ
Сергей ЖигаревЧлен за главного
Депутат от ЛДПР изменял жене, угрожал любовнице, был бит и сам напал
«Ты можешь себя трогать, ты можешь получать удовольствие»
Что нужно знать о сексе российским детям и их родителям
Крымские политики составили список «крымоненавистников»
Путин упрекнул Киев в выборе силового пути
Челябинский вуз подал в суд на рассказавшего о низкой зарплате преподавателя
В Госдуме анонсировали широкое обсуждение пенсионной системы
Все материалы
Мир
«Страшный предатель, негодяй и агент Москвы»
Австралиец распечатал пистолеты на 3D-принтере и попался
Охранник Макрона прикинулся полицейским и избил человека
Меркель засняли на фоне «совокупляющихся» медведей
Раскрыты попытки убедить Трампа в «российском вмешательстве»
Дональд Трамп и Владимир Путин«Вина лежит на всех нас»
Путин и Трамп наконец-то поговорили. Что будет дальше?
Американский папа
Этот человек сделал Корею другом США. Он был страшнее Ким Ир Сена
Все материалы
Бывший СССР
Петерис СпрогисЛовушка дьявола
Епископ решил стать президентом Латвии. Ему помешала «рука Москвы»
Украинские радикалы разогнали собрание «патриотических сил»
На Украине рассказали о грядущем заселении Крыма африканцами
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Проблемный член
Что мешает Украине вступить в НАТО
Мэр украинского города обещал коррупционерам виселицу и попался на взятке
Малолетние украинцы перекрыли двор дома и потребовали плату за проезд
Все материалы
Экономика
Мохаммед бен СалманДали заднюю
Саудовская Аравия обманула весь мир. Виновата нефть
Суд подтвердил нарушения закона псевдоконсультантом Евгением Сивковым
Одичали
Миллиардеры скупают острова. Везет не всем
Придумана новая причина для увольнения россиян
В России начали подделывать новые деньги
Эксперт уверил в позитивном развитии ситуации с Urban Group для ее дольщиков
Япония подчинилась США
Все материалы
Силовые структуры
«Зарезать спящими, забросать гранатами, расстрелять»
Сто лет назад убили Николая II. Пришло время поставить точку в этом деле
В России арестовали партизан-революционеров
Бывшие военные исповедовали смесь нацизма, сталинизма и сексуальных практик
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Ограбивший банк пропал на автобусной остановке
На Урале арестовали обвиняемого в убийстве королевы красоты
Главный спасатель Кузбасса уничтожал улики после пожара в «Зимней вишне»
В Кемерово жители украли изъятые игровые автоматы и открыли свое казино
Все материалы
Наука и техника
Генрих Гиммлер инспектирует лагерь военнопленных в Минске. Август 1941 года«Они выдавали себя за украинцев»
Кто на самом деле убил миллионы советских солдат
Русская медь
Что вы знаете о главном металле XXI века: тест «Ленты.ру»
Грузовой корабль «Прогресс МС-09»«Американцы такого еще не делали»
«Роскосмос» похвастался рекордом 1967 года. Впереди полет на Луну?
Минобороны развернуло лазеры «Пересвет»
Россия показала пуск ядерного «Буревестника»
Россия впервые показала оружие «Судного дня»
Впервые показан пуск «Авангарда»
Все материалы
Спорт
Усик надежды
Украинский чемпион против несокрушимого россиянина. Кто победит?
Объявлена дата следующего боя Емельяненко
В Италии начали продавать туалетную бумагу с Роналду
Месси подобрал нового игрока для «Барселоны»
Ягудин проклял убийц фигуриста Тена
Назван самый дорогой спортивный клуб мира
Овечкин переписал историю американского спорта
Все материалы
Культура
Большие кочерыжки
В России показали самую вульгарную и неприличную оперу
Джозеф Джексон с дочерьми Джанет и Ла Тойей, 1983 год«Он найдет искупление в аду»
Избиения, унижения и кастрация: как отец Майкла Джексона сделал из него звезду
И кровь, и любовь
Кого убьют и изнасилуют в финале «Игры престолов»
Земфира назвала голос Монеточки омерзительным и пожелала ей удачи
Верка Сердючка подумает над выдвижением в президенты Украины
Новым врагом Джеймса Бонда впервые за 20 лет станет русский
Мужчина прыгнул с водопада во время съемок рэп-клипа и утонул
Все материалы
Интернет и СМИ
Застигли врасплох
Инопланетная сила улиц, на которых спят, обнимаются и ищут себя
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
«Чудаки» по-русски
Они просто хотели веселиться. Теперь их уважают в России и любят за рубежом
Charlie Hebdo сравнил сборную Франции с обезьянами
Российский комик подал в суд на Украину
Зад Трампа попытались связать с российским трубопроводом
Акробатка сорвалась с высоты в огонь во время телешоу
Все материалы
Ценности
Пора рожать
Младенцы зарабатывают для родителей миллионы. Звезды торопятся забеременеть
Грязный Пол
Миллионы трупов и сказочные богатства самого загадочного диктатора
Своих не сдаем
Почему сексуальные скандалы не влияют на мир моды
Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов за пять минут
Раскрыт смысл поз девушек в Instagram
В брошках Елизаветы II для встреч с Трампом нашли подвох
Перечислены самые покупаемые мужские и женские вещи
Все материалы
Путешествия
Жертвы порядка
Жизнь норвежцев похожа на рай. Почему же они несчастны?
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
«Голодным никто не останется»
Россияне должны съездить в Узбекистан. И вот почему
Опубликована фотография повздорившего с украинцем в Турции россиянина
Болельщики наворовали подстаканников в российских поездах на миллион рублей
Турки раскрыли обстоятельства смерти повздорившего с россиянином украинца
Появились новые подробности конфликта между россиянином и украинцем в Турции
Все материалы
Из жизни
Дикая смесь
Колдуны наживаются на бандитах, мечтающих о бессмертии и невидимости
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»
История россиянки о жизни во Франции
Нелепая одежда мужа заставила австралийку подозревать его в измене
Акулы напали сразу на двух детей на побережье США
Американка купила сыну виноград и нашла в нем черную вдову
Китаянка семь лет пила таблетки для похудения и потолстела вдвое
Все материалы
Останется только дизайн
Однажды автомобили перестанут быть для нас необходимостью. Но утратят ли они роль объекта желания?
Dacia и Renault Duster II. --За что их критикуют?
Duster второго поколения ждать еще год, но мы узнали, чем он не угодил нашим европейским коллегам
Один вагон на миллион. Часть 2
Еще шесть универсалов, в прошлом бывших роскошными седанами
Самые популярные моторы
Моторы, которые чаще всего вставляют в самые разные машины
Стали известны новые подробности о внедорожной Lada XRay
Компания Renault представила самый мощный Megane
Появились фотографии нового хэтчбека Lada Granta
Все материалы
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Определены города России с дешевым съемным жильем
Москвич дал сыну денег на покупку квартиры и пожалел
Все материалы