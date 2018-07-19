Добрые люди собрали деньги для обворованной старушки

Незнакомые люди собрали более 500 фунтов стерлингов для престарелой жительницы английского города Глостер, которая лишилась сбережений из-за мошенников. Об этом сообщает сайт Gloucestershire Live.

Злоумышленники посетили 80-летнюю Дженет Джотем (Janet Jotham) в начале июля. Они воспользовались тем, что она не закрыла дверь, и без спросу вошли в дом. Бригадир устроился в кресле и объявил, что их прислал городской совет для ухода за деревьями. Мошенники убедили ее заплатить за услуги, после чего скрылись.

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Джотем отдала им 250 фунтов стерлингов (21 тысячу рублей), которые копила на туристическую поездку, откладывая деньги с пенсии. Женщина планировала выбраться из Глостера, съездить в Корнуолл и отдохнуть. В прошлый раз она ездила на отдых в 1960 году, когда ей было 22 года.

18 июля ее 52-летний сын рассказал эту историю на краудфандинговом сервисе Just Giving и попросил помощи у его пользователей. За сутки на призыв откликнулись 24 человека, которые пожертвовали 550 фунтов стерлингов. «Я не могу поверить, что за такой короткий срок удалось собрать столько денег», — признался он.

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