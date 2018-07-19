Украинцам приписали создание газовой отрасли России

Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров назвал украинцев создателями газовой отрасли России. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

«Если разобраться, кто поднял газовую отрасль России? Украинцы. Ивано-Франковский институт нефти и газа. Это все выпускники там до сих пор работают. Умом и трудом украинцев было создано все это богатство», — сказал он.

8 июня в Харьковской области Украины было открыто месторождение газа. На этапе геологического изучения запасы месторождения составляют по меньшей мере 200 миллионов кубометров.

В декабре 2016 года украинское научно-исследовательское судно «Искатель» разведало на северо-западном шельфе Черного моря у Одесской области запасы 35 миллиардов кубометров газа. Временно исполнявший обязанности главы Государственной службы геологии и недр Николай Бояркин заявил, что у Киева имеется достаточно ресурсов для обеспечения собственных потребностей газом, который Украина может добывать самостоятельно.

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