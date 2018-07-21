Раскрыты детали скандала в сборной Аргентины на чемпионате мира

Журналист Ариэл Сеносиан раскрыл детали разговора футболистов сборной Аргентины с главным тренером команды Хорхе Сампаоли во время чемпионата мира 2018 года в России. Об этом сообщает Ole.

По словам журналиста, встреча между футболистами, Сампаоли и членами тренерского штаба состоялась после матча группового раунда против Хорватии, который команда проиграла со счетом 0:3. Игроки сборной заявили, что не понимают требования тренера, не доверяют ему и хотят высказывать собственное мнение по любым вопросам, включая тренировки и состав команды на поединки ЧМ.

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Капитан аргентинцев Лионель Месси предъявил Сампаоли претензию, что тот постоянно обращался к нему за советами. «Ты уже 10 раз спрашивал меня, кого я хочу видеть в составе, а кого нет. Я никогда не называл тебе ни одного имени. Скажи при всех, называл ли я тебе какие-нибудь имена», — отметил Месси.

15 июля Сампаоли покинул сборную Аргентины. Аргентинская футбольная ассоциация и тренер расторгли контракт по обоюдному согласию.

На ЧМ-2018 аргентинцы вышли из группы со второго места и проиграли в 1/8 финала сборной Франции со счетом 3:4.

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