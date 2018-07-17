Марадона устыдился провала сборной Аргентины на ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона подвел итоги выступлению латиноамериканцев на чемпионате мира-2018. Его слова передает The Sun.

«Мне было стыдно. Было грустно наблюдать бесцельное блуждание игроков сборной Аргентины», — рассказал Марадона. Кроме того, бывший игрок сборной встал на защиту капитана команды Лионеля Месси. Марадона отметил, что ему не в чем винить форварда «Барселоны».

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«Ему некому было передавать мяч», — заключил он.

Марадона присутствовал на играх сборной Аргентины на прошедшем в России мундиале. 57-летний ветеран запомнился болельщикам своим поведением: в частности, на матче Аргентины против нигерийцев он отметился демонстрацией неприличных жестов, празднуя гол своей команды. Благодаря победе над Нигерией южноамериканцы сумели выйти из группы, но в первой же стадии плей-офф уступили Франции 3:4.

Чемпионат мира-2018 прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Триумфатором мундиаля стала сборная Франции. Команда Дидье Дешама победила в финале хорватов со счетом 4:2.

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