Аргентина рассталась с провалившим ЧМ тренером

Руководство Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) и главный тренер национальной команды Хорхе Сампаоли прекратили сотрудничество. Соответствующая запись появилась в официальном Twitter-аккаунте сборной Аргентины.

58-летний специалист больше не будет возглавлять сборную Аргентины. AFA и Сампаоли расторгли контракт по обоюдному согласию.

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Ранее 15 июля сообщалось, что стороны пришли к соглашению относительно суммы компенсации, которая должна быть выплачена аргентинцу в случае досрочного разрыва контракта. Речь шла о сумме в два миллиона долларов.

10 июля появилась информация, что руководство AFA передумало увольнять Сампаоли. Причиной было названо нежелание выплачивать неустойку.

На чемпионате мира в России аргентинцы вышли из группы со второго места и проиграли в 1/8 финала французам (3:4). После провала сборной на ЧМ, над Сампаоли нависла угроза увольнения.

Хорхе Сампаоли возглавил «альбиселесте» в июне 2017 года. Наибольших успехов как тренер Сампаоли добился руководя сборной Чили. С чилийцами ему удалось выиграть Кубок Америки-2015.

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