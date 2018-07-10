Провалившего чемпионат мира тренера Аргентины передумали увольнять

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли продолжит работу в национальной команде, несмотря на неудачное выступление на чемпионате мира-2018. Об этом сообщается на сайте Аргентинской футбольной ассоциации (AFA).

9 июля специалист встретился с президентом AFA Клаудио Тапией. В ходе встречи было решено, что Сампаоли продолжит тренировать национальную команду. Таким образом, руководству футбольной ассоциации не придется выплачивать аргентинцу неустойку в размере восьми миллионов долларов.

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Теперь Сампаоли займется обновлением тренерского штаба и поиском игроков на позиции защитника Хавьера Маскерано и полузащитника Лукаса Билье, завершивших карьеру в сборной. Анализом результатов команды на мундиале планируют заняться в конце июля.

На чемпионате мира в России сборная Аргентины вышла из группы со второго места и проиграла в 1/8 финала французам (3:4). После этого газета Express сообщила, что руководство сборной намерено уволить главного тренера.

Следующий матч аргентинцы проведут 9 сентября. В товарищеской игре они встретятся со сборной Гватемалы.

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