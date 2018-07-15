Аргентина нашла способ уволить провалившего ЧМ тренера

Руководство Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) нашло способ уволить главного тренера национальной команды Хорхе Сампаоли. Об этом сообщает издание Ole.

По его информации, стороны достигли соглашения о разрыве контракта с выплатой неустойки в размере двух миллионов долларов. При этом не уточняется, когда об увольнении Сампаоли будет объявлено официально.

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10 июля сообщалось, что AFA решила оставить специалиста во главе команды и не платить неустойку в восемь миллионов долларов, которая была прописана в договоре.

На чемпионате мира в России сборная Аргентины вышла из группы со второго места и проиграла в 1/8 финала французам (3:4). После этого газета Express сообщила, что руководство сборной намерено уволить главного тренера.

Следующий матч аргентинцы проведут 9 сентября. В товарищеской игре они встретятся со сборной Гватемалы.

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