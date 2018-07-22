Президент Аргентины без разрешения пустил к себе военных США

Президент Аргентины Маурисио Макри разрешил США разместить военные базы на территории своей страны. Об этом сообщает газета Aristegui Noticias со ссылкой на источник в военной сфере.

По словам собеседника издания, речь идет о создании трех баз, финансировать которые будет Южное командование армии США (SOUTHCOM). Решение было принято в обход Конгресса, который должен санкционировать размещение иностранных военных объектов.

Одна база разместится в провинции Мисьонес на так называемой «Трехсторонней границе», где территория Аргентины соприкасается с Парагваем и Бразилией. Вторую уже начали строить в провинции Неукен, где находится крупное месторождение сланцевого газа и горючего сланца. Третья база появится на Огненной Земле.

Также правительство заключило специальное соглашение с Агентством по контролю за оборотом наркотиков США о создании спецподразделения по борьбе с наркотрафиком и терроризмом в провинции Мисьонес. Отмечается, что в этой работе будут использованы военные методы.

Помимо этого, в Аргентину почти на месяц прибыли американские военные. Они займутся обучением элитных спецподразделений полиции страны перед саммитом G20. Собеседник издания подчеркивает, что военные прибыли без необходимого разрешения Конгресса, а их деятельность нарушает закон Аргентины, отделяющий национальную оборону от национальной безопасности.

Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Ожидается, что на нем будет присутствовать президент США Дональд Трамп.

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