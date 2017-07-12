Госдеп США одобрил продажу Румынии ракетных систем Patriot

Госдеп США одобрил возможную продажу Румынии зенитно-ракетных комплексов дальнего действия Patriot на сумму 3,9 миллиарда долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе подведомственного Пентагону Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны.

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Ведомство утверждает, что «предполагаемая продажа расширит цели внешней политики и национальной безопасности США, помогая улучшить свои оборонительные возможности союзнику по НАТО. Румыния будет использовать систему Patriot для усиления своей обороны и сдерживания региональных угроз».

При этом Агентство отмечает, что вероятная сделка «не изменит базовый военный баланс в регионе».

6 июля Министерство национальной обороны Польши и Министерство обороны США подписали соглашение о поставке Варшаве систем ПВО Patriot. Документ был подписан в Варшаве во время визита в Польшу президента США Дональда Трампа. Ракетные комплексы будут поставлены в страну до 2022 года.

Москва с конца 1990-х годов неоднократно указывала на создание в США «ракет-мишеней для испытаний систем ПРО», представляющих собой полноценные ракеты средней дальности без боевого оснащения. Также в последние годы вопросы вызывает постройка в Румынии пусковых установок для противоракет Standard SM-3, позволяющих запускать стратегические крылатые ракеты Tomahawk.

