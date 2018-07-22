Фигурное катание сочли спортом для избалованных детей

Тренер Александр Жулин рассказал о тренировочном процессе в фигурном катании. Его слова приводит газета «Культура».

По словам Жулина, подготовка в США и России сильно отличается. «В Америке более половины спортсменов лет с пятнадцати тренируют новичков, чтобы заработать деньги для оплаты своих занятий у опытного мастера. Они оплачивают тренировки из собственного кармана, поэтому знают им цену и каждое слово наставника схватывают на лету», — заявил он.

«А у нас сейчас тренируется много избалованных детей из богатых семей, для которых подобной проблемы не существует. Кроме того, учитывая традиционные особенности русского характера, помимо профессионализма, нашим спортсменам нужна объединяющая команду идея и человек, за которым они пойдут в огонь и в воду», — отметил тренер.

Жулин в паре с Майей Усовой является бронзовым призером Олимпийских игр 1992 года и серебряным призером Игр-1994 в танцах на льду. После окончания карьеры фигуриста начал работать тренером. В 2006 году специалист получил американское гражданство. Под его руководством Татьяна Навка и Роман Костомаров завоевали бронзовые медали на Олимпиаде-2006 в танцах на льду.

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