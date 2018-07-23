Воробьев поручил проконтролировать поставки лекарств в медучреждения

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру здравоохранения региона Дмитрию Маркову проконтролировать вопрос поставки расходных материалов в медучреждения. Об этом сообщается в Instagram пресс-службы областного правительства в понедельник, 23 июня.

«Я прошу министра здравоохранения еще раз убедиться, что наши стационары имеют все необходимое. Часто люди говорят о самых простых расходных материалах — о растворах и капельницах. Нужно разобраться в этом вопросе. Я прошу вас взять это на личный контроль», — сказал Воробьев на совещании руководящего состава правительства.

Ранее жители Люберец в соцсетях пожаловались на отсутствие в районной больнице ряда медикаментов и бинтов.

В министерстве здравоохранения, в свою очередь, заявили, что стационары и поликлиники обеспечены всем необходимым, этот вопрос находится на постоянном контроле.

Ранее министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков рассказал, что лекарственными средствами в полном объеме обеспечены льготные категории граждан. При необходимости медикаменты приносят на дом социальные работники. Рецептурные препараты также можно получить в специальных аптечных пунктах, напоминают в профильном ведомстве.

