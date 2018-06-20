Власти Подмосковья отчитались о лекарственной помощи ветеранам

Свыше шести тысяч препаратов доставлено ветеранам-льготникам Подмосковья на дом с начала года, необходимые медикаменты получили порядка 190 человек. Об этом сообщается сайте регионального правительства в среду, 20 июня.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков напомнил, что на территории Подмосковья действует проект «Ветеран», в рамках которого ветеранам-льготникам адресно доставляются лекарственные препараты и изделия медицинского назначения.

«Благодаря проекту ветераны получают все социально значимые лекарственные препараты, выписанные им в медучреждениях области, для лечения как хронических, так и сопутствующих заболеваний. С начала года выполнено более 1,1 тысячи доставок», — сказал Марков.

Министр добавил, что с этого года доставка на дом лекарственных препаратов осуществляется не только веретенам Великой Отечественный войны, но также одиноким, пожилым и маломобильным гражданам.

Доставка осуществляется в 25 муниципалитетах Московской области.

