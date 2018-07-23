В Китае создадут гигантских подводных роботов для сдерживания США

Китай начал разработку крупных и относительно недорогих беспилотных субмарин XLUUV, оснащенных искусственным интеллектом. Подводные лодки будут предназначены для выполнения широкого спектра задач, включая разведку, минирование и таран вражеских судов. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Ожидается, что роботизированные субмарины будут введены в строй после 2020 года. Они не заменят обычные подводные лодки, управляемые людьми, однако с их помощью китайцы планируют оспорить позиции, занятые военно-морскими силами западных держав после Второй мировой войны. По словам разработчиков, подлодки нового класса будут противостоять военным судам США в Южно-Китайском море и западной части Тихого океана.

Специалисты отмечают, что искусственный интеллект позволит субмаринам самостоятельно решать боевые задачи, однако речь не идет о полной автономности. Эти машины будут координировать свои действия с пилотируемыми системами, такими как, например, дизель-электрические подводные лодки типа 039, а окончательные решения в любом случае будут принимать люди.

Существующие модели беспилотных подводных аппаратов (англ. unmanned underwater vehicles, UUV) сильно ограничены в действиях. Они обладают небольшими размерами, а для их развертывания требуется другой корабль или лодка. Новые субмарины по размерам сравнимы с обычными судами, а их отсеки достаточно велики для размещения торпед или ракет. Они будут также оснащены дизель-электрическим двигателем, однако возможны и альтернативные источники энергии, которые будут поддерживать работоспособность аппарата в течение нескольких месяцев.

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