Спорт
 
Последние новости
Россию обвинили в шпионаже против Германии
Рассказ официанта-«террориста» о неблагодарных посетителях оказался обманом
Российскую фигуристку номинировали на звание спортсменки года
Стало известно о подаренных жертве «Новичка» духов с «Новичком»
Tesla заподозрили в массовом отзыве автомобилей
В США задумали вернуть запрет на аборты
Омбудсмен объяснил молчание о пытках в колонии
Депутат Рады раскритиковал украинского чемпиона Усика за отсутствие патриотизма
Перечислены лишения Меган Маркл на пути к титулу
Убит тележурналист Денис Суворов
Новости партнеров

Защитник сборной Хорватии признал ЧМ-2018 лучшим в истории

Перейти в «Мою Ленту»
Ведран Чорлука

Защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука положительно отозвался о проведенном в России чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает RT.

«Хорватский народ просто наслаждается своим счастьем. Россиянам также стоит последовать этому примеру: ведь в их стране прошел лучший в истории чемпионат мира. Это огромный повод для радости», — рассказал 32-летний Чорлука.

Защитник также высоко оценил игру хозяев турнира. Чорлука подчеркнул то, насколько хорошо сборная России проявила себя в единоборствах. Среди игроков Чорлука выделил вратаря Игоря Акинфеева, защитника Сергея Игнашевича и полузащитника Александра Головина.

15 июля сборная Хорватии уступила в финале ЧМ команде Франции. Матч на стадионе «Лужники» завершился победой команды Дидье Дешама со счетом 4:2.

13 июля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал чемпионат мира-2018 лучшим в истории проведения турнира. «Я 20 лет в футболе, мне есть с чем сравнивать: это моя работа. Уровень инфраструктуры: арены, аэропорты... Это лучшее, что было на мундиале», — заявил глава ФИФА.

Сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира. В этой стадии турнира команда Станислава Черчесова проиграла хорватам в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4 (2:2).

Чемпионат мира-2018 прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Меня поразила сборная России»: хорватский защитник Чорлука о самых ярких эпизодах ЧМ-2018 и успехах команды Черчесова
Хорватский футболист пожелал вышвырнуть активиста Pussy Riot со стадиона
В ФИФА признали чемпионат мира в России лучшим в истории
Другие материалы рубрики
Спорт00:0223 июля

Денежный дракон

Азиаты пришли в футбол. Они ни за кого не болеют и бесят европейцев
17:31Сегодня

ФНЛ получит более 100 миллионов рублей по контракту с «Олимпом»

19:58Сегодня

Российскую фигуристку номинировали на звание спортсменки года

16:57Сегодня

Чемпион России заполучил футболиста ПСЖ

Спорт

Битва за Суперкубок

Без Игнашевича и Березуцких ЦСКА трофея не видать?
15:3823 июля

Велогонщики Red Bull Trans Siberian Extreme проедут от Москвы до Владивостока

17:47Сегодня

ФИФА назвала лучших футболистов года

15:16Сегодня

Геймер бросил самую сексуальную ведущую прогноза погоды ради игры

Спорт01:5822 июля
Александр Усик

Порхал и жалил

Украинец Усик победил россиянина Гассиева. Теперь он король
12:57Сегодня

Чемпионка России по футболу умерла в 28 лет

15:0117 июля

Выборы главы Федерации бобслея России сравнили с воровским сходняком

16:04Сегодня

Черчесова выдвинули на звание лучшего тренера года

Россия
«Кого надо — привлечем»
Истории россиян, осужденных за лайки
«Этих денег хватит только на хлеб»
Советские пенсионеры жили, а не выживали. Так ли это на самом деле?
«Она просто перестала дышать — и все»
Россияне борются за право выбрать смерть вместо страданий
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Россиянин показал коммунальщику аварийное состояние своего балкона, упал и умер
Кремль раскрыл возможные места следующей встречи Путина и Трампа
Родственница Скрипалей подалась в депутаты
Все материалы
Мир
Махатхир МохамадДоктор М.
Он 40 лет разворовывал страну, а теперь вернулся во власть. Ему 93 года
Стало известно о подаренных жертве «Новичка» духов с «Новичком»
В США задумали вернуть запрет на аборты
Россию обвинили в шпионаже против Германии
Израиль объяснил уничтожение самолета «Сухого»
Израиль сбил самолет «Сухого»
Призвавшего убивать евреев имама заподозрили в экстремизме
Все материалы
Бывший СССР
Олег ГазмановЛица нежелательной ориентации
Газманов, Кадыров, Бастрыкин. Кому и за что запрещают въезд в Прибалтику
Сотни украинцев массово угодили в тюрьмы
Раскрыты подробности инсценировки покушения на Бабченко
«Правый сектор» воспротивился командующим операцией в Донбассе
Основатель Femen покончила с собой
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Украинский политик позавидовал России из-за Крымского моста
Все материалы
Экономика
На газах
Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого
От дома до значка
Предпринимательница из Казани о том, как начать сразу два бизнеса
Шальной куш
На этих людей свалилось богатство. На что они его спустили?
Google выдержал удар Европы
Депутаты одобрили повышение НДС
Немцев призвали сдавать пустые бутылки
Россияне полюбили пиво
Все материалы
Силовые структуры
«Он не мог ходить, мочился с кровью, ему отбили почки»
Адвокат показала страшные пытки в российской колонии. Что осталось за кадром
«Это место называют новым ГУЛАГом»
Из сибирских колоний все чаще бегут заключенные. Они боятся пыток тюремщиков
Идентификация Бора
Он был вором в России и гангстером в Америке. Его убили за уход на покой
Пострадавшему от пыток в колонии заключенному потребуются психологи
Названы прозвища ярославских тюремщиков и их любимые виды пыток
По делу о госизмене в космической отрасли арестован второй подозреваемый
Родные попытались оправдать участника пыток в ярославской колонии
Все материалы
Наука и техника
Русский полет
Китай украл у России космические секреты. Воровать больше нечего
Ампутируй это
Почему в Советском Союзе протезы заменяли инвалидам женщин
Еще не конец
Почему людям так хочется умереть: феномен Dark Souls
В НАТО из-за России взялись за дороги
Израиль впервые применил «Пращу Давида»
Паук поселился в iMac и начал ползать под стеклом
Океаны оказались под угрозой скорой глобальной катастрофы
Все материалы
Спорт
Денежный дракон
Азиаты пришли в футбол. Они ни за кого не болеют и бесят европейцев
Защитник сборной Хорватии признал ЧМ-2018 лучшим в истории
Российскую фигуристку номинировали на звание спортсменки года
Чемпион России заполучил футболиста ПСЖ
ФИФА назвала лучших футболистов года
Геймер бросил самую сексуальную ведущую прогноза погоды ради игры
Александр УсикПорхал и жалил
Украинец Усик победил россиянина Гассиева. Теперь он король
Все материалы
Культура
«Могу угадать пароль на любом телефоне»
Тайны магических трюков, иллюзионисты-мошенники и жуткие смерти фокусников
«Моя сексуальность не существует отдельно от культуры»
Однополая любовь, вуайеризм и бабочки в животе глазами 20-летней афроамериканки
«Безупречный был человек»
Психушка, пивняк, тюрьма: правда и мифы Владимира Высоцкого
В Mercedes Ольги Бузовой въехал грузовик
Супергероя в американском сериале впервые сыграет трансгендер
В сети всплыло педофильское видео создателя «Рика и Морти»
Канье Уэст снова попал в больницу
Все материалы
Интернет и СМИ
Ад кромешный
Лучшие фотографы России ищут свет в самой темной глубинке
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
«Ты кусок дерьма. И каждый думает так же»
Главный комик-самодур настроил против себя половину Америки и вышел победителем
Популярный флешмоб с танцами у автомобиля на ходу признали опасным
Убит тележурналист Денис Суворов
Популярные игры превратили в «прачечную» для отмывания ворованных денег
Британцы разглядели дохлого льва на банке сиропа и пришли в ужас
Все материалы
Ценности
Все оттенки денег
Кто заставляет людей носить одежду одинакового цвета
Цветы без детей
Они захватили мир, а потом исчезли. Остались только фенечки
Черный змей
Он скармливал врагов крокодилам и останавливал летящие пули
Американские моряки посмотрели на женщин и захотели носить бороды
Перечислены лишения Меган Маркл на пути к титулу
Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов за пять минут
Назван самый популярный оттенок лета
Все материалы
Путешествия
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
Цирк приехал
Что творится в Сочи в самый горячий сезон
В Израиле камень из Стены Плача обрушился на молящихся женщин
Пожары на популярном у россиян курорте унесли десятки жизней
Британцы сравнили личные самолеты Путина и Трампа
Турист прыгнул в бассейн и сломал шею
Все материалы
Из жизни
«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»
Рассказ россиянки о жизни в Аргентине
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
Жил и умер
Он украл личность мертвого ребенка. Его вычислили, но загадок стало больше
Главный мышелов британского МИД изменил своим вкусам
Умирающий шестилетний мальчик попросил отдать свои органы нуждающимся
«Полет» десятков тысяч сардин сняли на видео
В Карелии объявился Хатико
Все материалы
Монстр на каникулах
Длительный тест Toyota Land Cruiser Prado: выбираем между городом и бездорожьем
Back in the U.S.S.R.
Фоторепортаж: один день в Советском Союзе на классическом ГУМ-Авторалли 2018
Очень странные мотоциклы
Сегодня все мотоциклы похожи, но когда-то давно все было не так
Mega Track — фиаско суперкара-внедорожника
Печальная история машины за 400 тысяч долларов, которая сейчас бы стала бестселлером
До России добрался китайский кроссовер за миллион рублей
Появились подробности про новый Hyundai Santa Fe для России
Кошка повредила «Мерседес» на 1,5 миллиона рублей
Все материалы
«Папа, почему бы тебе не съехать?»
Коренной москвич жил в «сталинке». Невестка из Лобни превратила его жизнь в ад
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Определены города России с дешевым съемным жильем
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Все материалы