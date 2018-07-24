Защитник сборной Хорватии признал ЧМ-2018 лучшим в истории

Защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука положительно отозвался о проведенном в России чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает RT.

«Хорватский народ просто наслаждается своим счастьем. Россиянам также стоит последовать этому примеру: ведь в их стране прошел лучший в истории чемпионат мира. Это огромный повод для радости», — рассказал 32-летний Чорлука.

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Защитник также высоко оценил игру хозяев турнира. Чорлука подчеркнул то, насколько хорошо сборная России проявила себя в единоборствах. Среди игроков Чорлука выделил вратаря Игоря Акинфеева, защитника Сергея Игнашевича и полузащитника Александра Головина.

15 июля сборная Хорватии уступила в финале ЧМ команде Франции. Матч на стадионе «Лужники» завершился победой команды Дидье Дешама со счетом 4:2.

13 июля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал чемпионат мира-2018 лучшим в истории проведения турнира. «Я 20 лет в футболе, мне есть с чем сравнивать: это моя работа. Уровень инфраструктуры: арены, аэропорты... Это лучшее, что было на мундиале», — заявил глава ФИФА.

Сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира. В этой стадии турнира команда Станислава Черчесова проиграла хорватам в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4 (2:2).

Чемпионат мира-2018 прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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