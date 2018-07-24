Воробьев поручил активнее направлять жителей на диспансеризацию

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил активнее доносить до жителей преимущества диспансеризации. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 24 июля.

«Я бы хотел сегодня еще раз обратить внимание нашего Минздрава и всех глав на единые дни диспансеризации, на вовлечение жителей в этот важный процесс», — сказал Воробьев в ходе заседания правительства.

С начала года плановое медицинское обследование прошли более 650 тысяч человек, что превышает половину головного плана. Из них 34 процента были признаны практически здоровыми, у 51 процента были выявлены заболевания, требующие наблюдения или лечения, уточняется в сообщении.

В середине апреля министр здравоохранения Мособласти Дмитрий Марков отметил, что все больше граждан проявляют интерес к диспансеризации. По его словам, это позволяет вовремя диагностировать различные заболевания и оказывать своевременную помощь, в результате растет продолжительность и качество жизни населения.

Он также напомнил, что с этого года посетить специалистов можно не только в рабочие дни, но и в субботу — единый день диспансеризации.

