Западные студенты рассказали о прелести пьяных русских и странной еде в России

Стендап-комик Денис Чужой прочитал лекцию студентам-славистам в Австрии о состоянии журналистики и блогинга в России, после чего попросил нескольких из них поделиться своими впечатлениями о России и русских. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале «Денис Чужой про комедию».

Комик задал студентам шесть вопросов: почему они решили выучить русский язык, какие российские города им удалось посетить, какие русские писатели им нравятся, какая еда в России им понравилась и не пришлась по вкусу и что им понравилось в русских людях.

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Студенты по-разному отвечали на вопросы, но сошлись во мнении, что русские люди добры и открыты. Один из студентов, проживший полгода в Сибири, отметил, что россияне любят, когда иностранцы говорят на их языке. Кроме того, молодые люди отмечали, что жители России могут быть милыми, даже когда выпьют.

Из полюбившихся блюд они выделили борщ, а из особенностей кулинарии — любовь россиян к жиру и укропу.

Студенты также оценили современный русский рэп, потроллли Тимати и объяснили, почему знают Аллу Пугачеву.

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