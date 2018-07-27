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Подсчитан эффект ЧМ-2018 для экономики России

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Чемпионат мира по футболу ускорил рост российской экономики на 0,1-0,2 процентного пункта во втором квартале 2018 года. Об этом говорится в комментарии Центробанка.

Также отмечается, что прогноз темпа экономического роста в 2018 году сохраняется в интервале 1,5-2 процента. «Это соответствует потенциальному росту российской экономики в условиях сохраняющихся структурных ограничений», — указали в регуляторе.

Ранее в Банке России отмечал, что чемпионат мира краткосрочно ускорил рост цен. Так, больше всего подорожали услуги пассажирского транспорта, гостиниц, внутреннего туризма.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уже подсчитали, что доход России от проведения чемпионата мира составил около одного процента ВВП страны — более 850 миллиардов рублей. По оценке Оргкомитета турнира, эта сумма практически покрывает затраты на подготовку и проведение соревнований.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции.

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