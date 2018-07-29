Фигуранта дела о хищении денег «Роскосмоса» не нашли в самолете

Адвокат Игорь Третьяков, обвиняемый в хищении 330 миллионов рублей у госпорпорации «Роскосмос», не вышел из самолета, на котором намеревался прибыть из Иркутска в Москву. Об этом в воскресенье, 29 июля, сообщает РИА Новости.

Юрист должен был прилететь рейсом SU1445, но среди пассажиров его не было.

Ранее СКР объявил его в федеральный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Сам Третьяков заявлял, что отдыхает на Байкале. По словам адвоката, следователи не пытались с ним связаться.

Обвинения Третьякову, а также генеральному директору НПО имени С.А. Лавочкина Сергею Лемешевскому и директору дирекции правового обеспечения Екатерине Аверьяновой предъявили 26 июля. По данным следствия, они в течение двух лет похищали деньги «Роскосмоса», заключая сторонние договоры на оказание юридических услуг, хотя работу на самом деле выполняли штатные сотрудники.

20 июля на предприятиях «Роскосмоса» прошли обыски по делу о государственной измене, по результатам которых был арестован 74-летний ученый Виктор Кудрявцев. По версии следствия, в 2013 году он передавал разведке одной из стран НАТО информацию о разработках гиперзвукового оружия.

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