«Барселона» заработает миллионы на продаже названия

Владельцы футбольного клуба «Барселона» намерены продать права на название стадиона «Камп Ноу». Об этом сообщает Marca.

По информации издания, каталонский клуб изучает возможность привлечения спонсора за 300 миллионов евро.

«Бренд — это то, что дает нам ресурсы, чтобы быть конкурентоспособными», — заявил один из директоров клуба. Он отметил, что «Барселона» надеется привлечь инвестора из США, Китая или Японии и подписать договор в 2019 году.

Клуб собирается перестроить домашний стадион к сезону-2021/22. Последняя реконструкция «Камп Ноу» пришлась на 2008-й год.

По данным Forbes, «Барселона» вошла в тройку самых богатых в мире футбольных клубов 2017 года. Ее стоимость оценили в 4,06 миллиарда долларов. Первым стал английский «Манчестер Юнайтед» (4,1 миллиарда), на втором месте расположился мадридский «Реал» (4,09 миллиарда).

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