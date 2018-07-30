Президент Хорватии высказалась о зонтах на финале ЧМ-2018

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович не заметила, что ей не сразу подали зонт на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу в Москве. Об этом она рассказала в интервью газете «Коммерсантъ».

«Моя прическа и то, как я выглядела — все это для меня в тот момент не имело значения, я думала только об игроках», — призналась она.

По словам хорватского лидера, она расплакалась, когда увидела полузащитника и капитана национальной сборной Луку Модрича, получившего «Золотой мяч» турнира. «По его глазам я поняла, что он бы все отдал, чтобы переиграть все и идти сейчас с другим кубком… И я просто не могла не расплакаться — за него и за команду»,— пояснила Грабар-Китарович.

На финале чемпионата мира, прошедшем 15 июля в столичных «Лужниках», начался дождь. На церемонии, в которой участвовали президент FIFA Джанни Инфантино, а также лидеры России, Франции и Хорватии Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович, зонты своевременно подали только первым двум. Макрон и Грабар-Китарович награждали спортсменов под ливнем.

Матч, в котором сборная Франции играла с командой Хорватии, закончился со счетом 4:1.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!