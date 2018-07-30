Глава региона приехал в Кремль и попросил денег у Путина

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс пожаловался президенту Владимиру Путину на отсутствие согласованных бюджетных средств на благоустройство перед Универсиадой-2019. Текст беседы чиновника с главой государства опубликован на сайте Кремля.

Усс рассказал, что администрация региона обращалась с просьбой о выделении пяти миллиардов рублей на благоустройство Красноярска, в частности, для сноса ветхого и аварийного жилья. По его словам, выделение средств было одобрено после совещания в администрации президента и визитов в регион сотрудников Минфина, Минспорта и Минтранса.

«Мы считали, что перед строительным сезоном деньги получим. Тем не менее по ветхому и аварийному жилью на сегодня просто ноль. Относительно пяти миллиардов — процесс запущен через корректировку бюджета, и сумма уменьшена в два раза, несмотря на то, что все виды работ были подтверждены», — посетовал чиновник, добавив, что «реально до края сегодня тоже не дошло ни копейки».

В ответ президент пообещал проработать вопрос.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

В феврале 2018 года Путин посетил Красноярск и был очень удивлен ситуацией с неосвоением бюджетных средств, которые были выделены на реконструкцию больницы в городе. По словам президента, объем нереализованного финансирования по Красноярскому краю за 2017 год составил 280 миллионов рублей. В качестве причины администрация региона называла «значительный объем» выделенных средств.

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