Mail.ru похоронил браузер «Амиго»

Компания Mail.ru Group объявила о прекращении разработки и продвижения браузера «Амиго». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В сообщении указывается, что при продвижении программы «был сделан ряд неверных шагов» и партнеры компании «использовали серые схемы», противоречащие правилам. В Mail.ru Group признали, что это вызвало негативное отношение пользователей к продукту, и компания прекратила развивать бренд «Амиго». Однако существующая версия браузера продолжит работу и будет доступна пользователям.

«При этом Mail.ru Group считает перспективной рыночную нишу браузеров и не исключает возможность того, что работа в этом направлении продолжится. При развитии новых продуктов формат продвижения будет принципиально изменен с учетом опыта, полученного компанией», — отмечается в сообщении.

Браузер «Амиго» создан на основе открытого исходного кода Chromium в 2011 году. В основном его критиковали за самовольную установку на компьютеры без разрешения, а также за сложную процедуру удаления программы. При этом продвигался он через партнерские программы с распространителями пиратского софта, а окно инсталляции нельзя было закрыть.

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