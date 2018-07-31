Испанский защитник переехал в Россию и оценил местный футбол

Новичок казанского «Рубина» испанский защитник Чико Флорес оценил российский чемпионат. Слова игрока передает «Бинес Online».

«С технической стороны чемпионат России нельзя назвать одним из лучших в Европе. Но в плане тактики ведется большая работа, российские клубы здорово играют в обороне», — отметил 31-летний футболист.

Флорес присоединился к «Рубину» 28 июня. Как сообщается на официальном сайте клуба, испанец подписал контракт на два года.

Последним клубом испанца был «Гранада». В сезоне-2017/2018 Флорес провел 27 матчей в составе испанской команды. Защитник также выступал в Англии и Италии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!