«Рубин» захотел лишить сбежавшего футболиста миллионов

Казанский «Рубин» обратился в Палату по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА). Клуб требует взыскать с полузащитника Алекса Сонга 40 миллионов евро за разрыв контракта. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника издания, эта сумма была прописана в договоре, который Сонг расторг в одностороннем порядке в январе 2018 года. Клуб считает, что камерунец поступил неправомерно. «Рубин» также требует дисквалифицировать игрока и наложить наказание на команду, в которой он будет выступать.

В настоящий момент Сонг не состоит ни в одном клубе. Он перешел в «Рубин» летом 2016 года из «Барселоны». За 1,5 года полузащитник сыграл в 22 матчах чемпионата России и забил один мяч. Также камерунец выступал в составе лондонского «Арсенала».

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