Названа причина появления современного человечества

Ученые Института Макса Планка (Германия) и Мичиганского университета (США) выяснили, что люди современного типа обладают уникальной способностью осваивать различные экологические ниши. Это смягчило конкуренцию с другими гоминини 50-80 тысяч лет назад и обеспечило выживание Homo sapiens. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

К роду Homo, кроме современных людей, относятся неандертальцы, эректусы (Homo erectus), человек флоресский (Homo floresiensis) и другие виды. Известно, что эректусы покинули Африку около одного миллиона лет назад и начали осваивать Евразию. При этом считалось, что H.erectus и H.floresiensis обитали преимущественно во влажных тропических лесах Юго-Восточной Азии от одного миллиона до 50-100 тысяч лет назад. Неандертальцы же заняли местообитания в северных широтах, адаптировались к холоду и охотились на шерстистых мамонтов.

Однако исследователи пришли к выводу, что архаичные люди предпочитали селиться в лесах и на лугах по всей Евразии. В то же время Homo sapiens предпочитали экологические ниши на возвышенной местности. Примерно 45 тысяч лет назад современный человек расселился в тропиках Азии, Меланезии, Северной и Южной Америке, а также колонизировал арктические местообитания, пустыни и приспособился к жизни в высокогорных условиях.

Таким образом, Homo sapiens отличается от других видов рода Homo тем, что является специалистом-«универсалом», то есть способен формировать популяции, адаптированные к разным нишам. Эта способность, вероятно, является следствием сотрудничества между не родственными людьми, которые обменивались между собой ресурсами и продуктами питания. Это позволило им вытеснить неандертальцев, эректусов и других архаичных людей.

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