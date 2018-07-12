Опровергнута популярная гипотеза происхождения людей в Африке

Ученые Оксфордского университета (Великобритания) и Института истории человека Макса Планка (Германия) пришли к выводу, что Homo sapiens эволюционировали сразу из нескольких групп архаичных людей, обитавших в Африке. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Хотя подавляющее большинство антропологов склоняется к тому, что «колыбелью» человечества была Африка, существуют разногласия по поводу того, как на Черном континенте происходила эволюция человека. Самая популярная гипотеза гласит, что современные люди произошли от одной популяции архантропов.

Однако, согласно гипотезе африканского мультирегионализма, архаичные предки человека в течение тысячелетий были разделены между собой лесами и пустынями, что породило большое разнообразие популяций древних людей. С течением времени происходило смешивание этих популяций, что в итоге привело к появлению современных Homo sapiens.

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По словам авторов новой научной работы, опубликованной в журнале Trends in Ecology and Evolution, вторую гипотезу подтверждает то, что каменные инструменты и другие древние артефакты, найденные в Африке, образуют обособленные группы в зависимости от их возраста и места обнаружения. Это указывает на то, что развитие человеческой культуры происходило в разное время в различных регионах континента.

Аналогичная картина наблюдается среди окаменелостей. Так, современные черты появляются у разных групп, и это подтверждает, что Homo sapiens появились благодаря взаимодействию между относительно обособленными популяциями архаичного человека. По словам исследователей, генетическое разнообразие в прошлом было столь высоко, что вряд ли могло поддерживаться одной популяцией.

Согласно африканской гипотезе, первые люди анатомически современного типа появились в Африке, откуда пошли разные ветви сапиенс, в том числе пигмеи и бушмены. Альтернативная гипотеза — мультирегиональная («Лента.ру» писала о ней) — утверждает, что все расы людей эволюционировали от отдельных групп архантропа Homo erectus, обитавшего в Евразии, однако она опровергается данными палеонтологии и палеогенетики. Гипотеза африканского мультирегионализма, по мнению ряда исследователей, является более жизнеспособной версией глобального мультирегионализма.

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