Названа причина происхождения современного человечества

Ученые из Медицинской школы Гарварда (США) и Венского университета (Австрия) впервые проанализировали древние геномы 18 человек, живших 4100-1700 лет назад в Юго-Восточной Азии, и показали, что люди заселили регион в ходе трех крупных волн миграции. Подобным образом происходило и формирование современной европейской популяции. Статья исследователей опубликована в журнале Science. Об этом сообщает ScienceDaily.

Первая миграция произошла около 45 тысяч лет назад, в результате которой в регионе, объединяющем территории нынешних Вьетнама, Таиланда, Мьянмы и Камбоджи, поселились охотники-собиратели. Позднее, в неолит (4500 лет назад), в Юго-Восточную Азию прибыли люди с территории Китая, которые начали развивать сельское хозяйство и смешиваться с потомками первой волны. Последующая миграция охватывает бронзовый век и делится на несколько отдельных потоков. Так, новые переселенцы из Китая прибыли в Мьянму три тысячи лет назад, во Вьетнам — две тысячи лет назад и в Таиланд — в течение последней тысячи лет.

Подобная трехэтапная миграция характерна и для предков современных европейцев, однако различные популяции активно смешивались, в результате чего генетическое разнообразие в Европе прослеживается не столь явно. В Азии наличие трех предковых ветвей более заметно, поскольку со второй и последней волны прошло относительно мало времени. Таким образом, последовательные миграции групп людей по всей Земле обусловили формирование современного человечества.

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